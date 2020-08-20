بومطاري يُحمّل الكبير مسؤولية ملف جرائم “غسيل الأموال”

قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق فرج بومطاري، إن مشكلة غسيل الأموال هي مشكلة أصيلة للمركزي من رئاسته “المحافظ” في إشارة إلى الصديق الكبير، مضيفًا أن الوزارة غير قادرة على تتبع مصادر تمويل الإرهاب بسبب عدم تفعيل الرقابة على النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بدورها وقدمت حلولا للمركزي وقت عجزه عن إيجاد حلول، لكن تمسكه بهذا الدور دون القيام بحل هي مسؤولية فردية يحاسب عليها المركزي منفردا. وتابع بومطاري قائلاً إن الاقتصاد ليس حفظ المال فقط بل انفاقه بحكمة.

وأضاف بومطاري، أن وزارة المالية عملت على تخفيض الباب الأول من الميزانية بنحو 3.5 مليار دينار لتكون 2020 أول ميزانية ينخفض فيها الباب الأول بعد أن كان قد ارتفع منذ 2011، وأن الوزارة طورت أدواتها ولديها عديد المشاريع منها منظومة الجمارك، وانجز منها 70% إضافة إلى منظومة الضرائب ومشاريع قوانين القطاع الضرائب والجمارك.

ولفت وزير المالية والاقتصاد إلى أن وزارة المالية لديها أحكام قضائية تحتاج السداد تصل إلى أكثر من 5000 حكم قضائي متراكم أوقفها المركزي.

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