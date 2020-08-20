اقتصاد

بيتر ماورير : الأزمة الإنسانية في ليبيا تتفاهم و ذلك بفعل توقف العمليات النفطية والحصار المفروض و التزايد من انتشار كوفيد 19 في البلاد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر”بيتر ماورير” يوم الخميس إن الأزمة الإنسانية في ليبيا تتفاقم وذلك بفعل توقف العمليات النفطية والحصار المفروض على الموانئ وانتشار كوفيد 19 في البلاد.

وأعرب “ماورير” عن أمله في أن تؤدي موجة النشاط الدبلوماسي بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى استئناف عملية السلام.

وأضاف “ماورير” قائلا ان أصول المصرف المركزي الليبي والوضع النفطي ووقف إطلاق النار هي قضايا تحتاج إلى التفاوض سياسيا، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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