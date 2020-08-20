مركز تنمية الصادرات يبحث “الثروة السمكية”

بحث مدير عام مركز تنمية الصادرات “محمد الذيب” مع أعضاء اللجنة الدائمة لمنح المؤسسات تراخيص تصدير المنتجات السمكية الليبية إمكانية اعتماد مختبرات مركز بحوث الأحياء البحرية ومساعدته في الحصول على الاعتماد الدولي بحسب المواصفات الدولية معززاً إياه بشهادة صادرات المنتجات السمكية الليبية.

ونوقش في الاجتماع -الذي عقد بمقر مركز تنمية الصادرات- وبحضور المدير العام لمركز الاعتماد “هشام القماطي” والمدير العام لمركز بحوث الاحياء البحرية، تأهيل الموظفين في المختبرات البحرية بتعزيز قدراتهم وما يتناسب مع متطلبات الاعتماد الدولي والإقليمي والمحلي، كما تطرق الحضور إلى أهمية تعزيز الصادرات السمكية في ليبيا بالسوق الأوروبية وقبول كل المنتجات وفقاً للمعايير الموضوعة من دول الاتحاد.

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