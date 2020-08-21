نفاد الاحتياطات الأجنبية من بنك جنوب السودان‬

أعلن بنك جنوب السودان المركزي أن احتياطاته من النقد الأجنبي قد نفدت.

وأضاف مسؤول كبير يعمل في البنك ذاته أنه لم يعد بمقدور البلاد وقف الانخفاض في قيمة الجنيه، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء.

وأكد النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي دانييل كيش بوش أنه من الصعب في الوقت الراهن وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف، مبررا ذلك بعدم وجود مصادر متنوعة للدخل، إذ يحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي يقل كثيرا عن الذروة عند 250 حيث يبلغ 180 ألف برميل يوميا تقريبا.

وأشار النائب الثاني لمحافظ المركزي إلى وجود ثلاثة أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان، سعر من البنك المركزي وسعر من البنوك التجارية وثالث مما تسمى بالسوق الموازية غير الرسمية.

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