“السراج” يصدر تعليماته بوقف إطلاق النار على كامل التراب الليبي..ويطالب بعودة تصدير النفط وخروج المرتزقة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الجمعة خلال بيان له وقف إطلاق النار على جميع الأراضي الليبية، وأن تكون الجفرة وسرت منطقتين منزوعتين من السلاح.

وأوضح البيان أن الغاية من هذا الإعلان بوقف إطلاق النار هو استرجاع السيادة الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأكد”السراج” خلال بيانه أنه لايمكن التفريط في مقدرات الشعب، مشيرا إلى أنه لابد من استئناف تصدير النفط في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي وأن لايتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية وفق مخرجات برلين.

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

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