“عقيلة صالح” يعلن وقف إطلاق النار في البلاد واستئناف إنتاج وتصدير النفط

أعلن رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” في بيان له اليوم الجمعة عن الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد واستئناف تصدير النفط الليبي على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.

ودعا “عقيلة صالح” في بيانه إلى جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وأكد “عقيلة” على استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية