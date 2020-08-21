المبعوثة الأممية ترحب ببيانيْ “السراج وعقيلة” وتؤكد على ضرورة الفك الفوري للحصار النفطي

رحبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز” بالبيانيْن الصادريْن عن رئيسيْ المجلس الرئاسي ومجلس النواب بطبرق “فائز السراج وعقيلة صالح” اليوم الجمعة وتوافقهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد.

ودعت “ويليامز” إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين، مشددة على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً.

وأكدت المبعوثة الأممية على ضرورة ارتقاء جميع الأطراف في البلاد لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي، واعتبرت بأن المبادرتين تبعثان الأمل مجدداً في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية.

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