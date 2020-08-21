تحديث جديد.. أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في سوق المشير 21 – 8 – 2020

تعليقات
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⛔————الامن يؤكد إقفال سوق المشير في طرابلس بسبب انتشارفيروس كورونا وينتقل عن طريق نقل الاموال وتهريب الذهب🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆———-⭕
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بسبب انتشارفيروس كورونا وينتقل عن طريق نقل الاموال وتهريب الذهب
.youtube.com/watch?v=R-D7oUHg08w
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سارقات ليبيات في اسواق طرابلس سوق المشير ….!!!!!
youtube.com/watch?v=sRDxbLbwOjM
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سارقات ليبيات وزانيات في اسواق طرابلس سوق المشير ….!!!!!
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.youtube.com/watch?v=2F-Esdnvows
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قطع اليدين لسارقة في مستشفى الأمن في طرابلس – 👇
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قطع اليدين لسارقة في مستشفى الأمن في طرابلس – 👇
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اولا سوق المشير لا يقفل أبدا مهما كانت الضروف لانه شريان الحياة في طرابلس ثانيا سوق زليطن للعمله والمعادن اكبر واقوى من سوق المشير. سوق زليطن الدولار 6.40 دينار توا عند الظهر.
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