اقتصاد

تحديث جديد.. أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في سوق المشير 21 – 8 – 2020

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي سعر الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية والمعادن في السوق السوداء ليوم الجمعة 21/8/2020 الساعة الثانية مساءا بتوقيت طرابلس:
-الدولار = 6.05 دينار
-الدولار حواله تركيا 6.15 دينار
-اليورو = 6.90دينار
-الباوند =7.85 دينار
-الذهب الكسر عيار 282=18 للجرام
-الدينار التونسي= 2.18 دينار
-الجنية المصري= 0.35 دينار

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ⛔————الامن يؤكد إقفال سوق المشير في طرابلس بسبب انتشارفيروس كورونا وينتقل عن طريق نقل الاموال وتهريب الذهب🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆———-⭕

    رد

  • 🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆———-

    بسبب انتشارفيروس كورونا وينتقل عن طريق نقل الاموال وتهريب الذهب

    .youtube.com/watch?v=R-D7oUHg08w

    رد

  • سارقات ليبيات في اسواق طرابلس سوق المشير ….!!!!!

    youtube.com/watch?v=sRDxbLbwOjM

    رد

  • سارقات ليبيات وزانيات في اسواق طرابلس سوق المشير ….!!!!!

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    .youtube.com/watch?v=2F-Esdnvows

    رد

  • قطع اليدين لسارقة في مستشفى الأمن في طرابلس – 👇

    ann.az/photo/685×400/2015-03/1425978148_266c3abe00000578-0-image-a-115_1425815568838.jpg

    رد

  • قطع اليدين لسارقة في مستشفى الأمن في طرابلس – 👇

    .memri.org/images/big_report/section5/BEHEAD_SECTION_V_APPENDICES_CLEAN_html_141693ba.jpg

    رد

    • اولا سوق المشير لا يقفل أبدا مهما كانت الضروف لانه شريان الحياة في طرابلس ثانيا سوق زليطن للعمله والمعادن اكبر واقوى من سوق المشير. سوق زليطن الدولار 6.40 دينار توا عند الظهر.

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