السفارة الأمريكية ترحب ببيانيْ “السراج وعقيلة”

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بالبيانيْن الصادريْن عن رئيسيْ المجلس الرئاسي ومجلس النواب بطبرق “فائز السراج وعقيلة صالح” اليوم الجمعة وتوافقهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد وضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وأشارت السفارة الأمريكية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ما جاء في بيانيْ “السراج وعقيلة” يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لجميع الليبيين.

وكان “السراج وعقيلة” قد أصدرا بيانيْن توافقا من خلالهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية