“البريقة” تستحدث 8 نقاط بيع لتوزيع أسطوانات الغاز

استحدثت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، ثماني نقاط بيع في مناطق مختلفة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي مباشرة إلى المواطنين.

وأعلنت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية أن نقاط التوزيع تمثلت في ساحة رأس حسن جنوب غرب سوق الجمعة، وساحة المدينة القديمة في طرابلس، وساحة جنزور، وساحة السواني، وساحة أبو سليم، وساحة معيتيقة، وساحة السراج بالعاصمة، وساحة عين زارة.

وأشارت البريقة في ذات البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل قطع الطريق أمام تجار السوق السوداء واستغلالهم السلعة الضرورية للمواطن، مضيفة أنها ستشرع قريبًا في تخصيص نقاط بيع مباشر جديدة لبيع وقود الديزل وذلك لزيادة الطلب عليه في كل من طرابلس ومصراتة.

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