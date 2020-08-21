الوطنية للنفط ترحب ببيانيْ “عقيلة والسراج” وتجدد دعوتها لإخلاء الموانئ من كافة الأشكال العسكرية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم إنها ترحب ببيان مستشار رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين، مع ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة لعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الإشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تقوم ببذل جميع الجهود الممكنة لتأمين سفينة لتقوم بتفريغ خزانات المكثفات بالمنطقة الشرقية للسماح باستمرار إنتاج الغاز والذي يتوقع توقفه مساء يوم غد السبت الماضي.

وأضافت أنها قد قامت الأربعاء الماضي بإرسال شحنة ديزل إلى بنغازي من أجل سد حاجة وحدات توليد الكهرباء قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية، وذلك رغم النقص الشديد لمخصصات المحروقات والديون الضخمة التي تراكمت نتيجة إقفال الحقول المنتجة للغاز والنفط وتوقف المصافي.

كما جددت الوطنية للنفط دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط خلال بيانها عن امتنانها لجميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي ساعدت في تحقيق التقدم حتى الآن، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الولايات المتحدة.

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