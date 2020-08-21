“المدار” تعتذر لمشتركيها عن انقطاع التغطية بمناطق غرب طرابلس وتنبه لتوقف في عمليات شحن الرصيد والاشتراك في الإنترنت اليوم وغدًا

أعلنت شركة المدار الجديد اليوم الجمعة عن عودة خدمات شبكتها في مناطق غرب طرابلس بعد انقطاع الخدمة أمس نتيجة عطل فني بمعدات الربط المشتركة مع شركة هاتف ليبيا ببريد غوط الشعال بسبب تذبذب التيار الكهربائي.



كما نبهت شركة المدار مشتركيها لتوقف عمليات شحن الرصيد والاشتراك في الإنترنت لساعات محددة اليوم الجمعة وغدًا السبت، وذلك في إطار عمليات الشركة المستمرة لتطوير شبكتها.

وبحسب بيان الشركة فإن عملية الاشتراك في الإنترنت ستتوقف بداية من الساعة الثانية ظهرا من مساء اليوم وحتى العاشرة من صباح الغد، فيما ستتوقف خدمة شحن الرصيد هذه الليلة من الساعة الواحدة ليلا وحتى الساعة العاشرة من صباح غدٍ السبت.

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