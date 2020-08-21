روسيا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا وتؤكد على ضرورة إجراء مفاوضات لحل كل القضايا السياسية والاقتصادية

أكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية الروسية أن موسكو ترحب بالبيانات الصادرة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية ومن الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبدء العملية السياسية.

وأضاف المسؤول الروسي أنه يجب العودة للمفاوضات وتثبيت وقف إطلاق النار من خلال اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف “5 + 5″، ومن خلال مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن يمكن إجراء محادثات سياسية ومشاورات اقتصادية بشأن النفط والإيرادات وغيرها وإيجاد حلول لكل هذه القضايا بشفافية.

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