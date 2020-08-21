السراج يدعو إلى إجراء انتخابات في مارس القادم

أخبار ليبيا24 – سياسة

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

جاء ذلك في بيان للسراج أصدر فيه تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وشدد السراج، على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، وإيداع إيرادات النفط في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، مؤكدا على أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي.

واشترط السراج، أن لا يتم التصرف في الإيرادات إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، عن قيامه بجميع الإجراءات الدعم الإدارة الفعالة والمثلى للموارد الوطنية، مجددا تأكيده على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

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