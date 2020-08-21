اقتصاد

السراج يدعو إلى إجراء انتخابات في مارس القادم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – سياسة

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

جاء ذلك في بيان للسراج أصدر فيه تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وشدد السراج، على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، وإيداع إيرادات النفط في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، مؤكدا على أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي.

واشترط السراج، أن لا يتم التصرف في الإيرادات إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، عن قيامه بجميع الإجراءات الدعم الإدارة الفعالة والمثلى للموارد الوطنية، مجددا تأكيده على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • هذا الخبر كله كذب قي كذب …
    رءيس الحكومة الليبية د- فاءز السراج لم يتكلم لا على نقط ولا عن انتخابات ولا على سيّء من هذا القبيل –
    الدكتور فاءز السراج قام باستدعاء للاجهزة الرقابية للحضور وإحضار الملفات المتأخرة للموسسات العامة للميزانيات بما يخص الآتي :-
    – 1-اعمال ادارة الجمارك الليبية
    2- أسباب تاخر دفع معاشات الموظفين – وسير العمل – في القطاعات العامة وملف توظيف الخريجين الليبيين –
    3- الفساد في موسسة الطيران المدني الليبي . وميزانية 2016-2019-2020 .
    واسباب انقطاع الكهرباء على المناطق السكنية – واسباب بيع المولدات الكهرباءية – في الاسواق .
    4- بحث مشكلة السوق السوداء الغير قانوني – مغ العلاقات القضاءية والجناءية – والتحقيق الامني في توظيف عمالة وافدة داخل الاعمال – المصرفية الليبية . بسبب سرقة وتحويل الاموال الى اعتمادات – غير نافعة للبنك الليبي – وتضر بالاقتصاد الوطني الليبي .
    واي كلام اخر يعتبر اكاذيب والاجهزة الامنية تقوم بحملة اعتقالات العديد من المتجاوزين داخل الادارات ومنعهم من السفر . لأسباب تخص الامن العام والقضاء الشرعي .

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  • الأجهزة الامن في ليبيا تقوم بحملة اعتقالات لمدراء داخل المؤسسات والصيدليات والقطاع الصحي –
    وحملةًتفتيس رقابي داخل الفنادق بجنود مسلحين . على الوافدين من بنغازي لطرابلس .
    القبض على مدير المالية لأحد البلديات متلبس في وضع شرب كحول داخل احد الفنادق .

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  • بالصور وزير المالية من بني وليد داخل احد الفنادق بطرابلس .
    youtube.com/watch?v=F7I8QJQWzhY

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