“الرعيض” يقوم بزيارة لمصنع النسيم ويؤكد أن المصنع يملك قدرة إنتاجية عالية

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” اليوم الجمعة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قد قام بزيارة ميدانية لخطوط الإنتاج بشركة النسيم.

وأضاف “الرعيض” ضمن تصريحه أن كافة الخطوط تشتغل وتوفر إنتاجاً غزيراً للسوق، منها أربعة خطوط تنتج جبنة المثلثات، وأربعة خطوط تنتج الزبادي علب حجم 110 جرام بمعدل مائة ألف قطعة في الساعة.

كما أوضح أن خطوط إنتاج اللبن بقدرة إنتاجية تصل إلى 24 ألف لتر بالساعة

“زبادي الشراب” بقدرة إنتاجية 18الف قنينة في الساعة، زبادي شراب، 1 لتر بقدرة إنتاجية 10 آلاف قطعة في الساعة.

وأشار إلى أن خطوط الإنتاج تشتغل على مدار 24 ساعة بما فيها العطلات ويوم الجمعة، كما تم الإطلاع على الوحدات المساعدة والمشاريع الجديدة التي تحت الاتجاز، ومنها مصنع الحليب المعقم الذي سيدخل الإنتاج نهاية هذا العام.

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