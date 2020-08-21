الجامعة العربية ترحب بإعلان “السراج وعقيلة” وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل على استئناف إنتاج وتصدير النفط

أكدت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الجمعة ترحيبها بإعلان رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ورئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح”، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين.



وأعرب مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن “الأمل في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية للجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة وبشكل يحافظ على استقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وينهي التدخلات العسكرية الخارجية ويفضي إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والمليشيات المسلحة في البلاد”، وفق تعبيره.



وجددت الجامعة العربية التزامها بدعم ومساندة أية جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في ليبيا واستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الليبيين تحت رعاية البعثة الأممية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بانتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها يرتضي الجميع بنتائجها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية