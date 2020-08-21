اقتصاد

شكشك يبحث استراتيجية الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ رفقة رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، الاستراتيجية الموضوعة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد ومراقبة أداء القطاع العام.

وبحسب بيان نشر عبر المنصة الرسمية للهيئة، فإن الاجتماع تناول متابعة الملفات التي أقرت في الاجتماعات السابقة والمتمثلة في توحيد جهود الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد ومحاسبة المفسدين.

يُشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة حضره كل من مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع العام رضا قرقاب ومسؤولون آخرون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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