“الوطنية للنفط”: خسائر الدولة الليبية من إغلاق النفط تجاوزت 8.7 مليار دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة إن خسائر الدولة الليبية نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية تجاوزت 8.7 مليار دولار بعد مرور 217 يوما من الإغلاق القسري للنفط الليبي.

وشهدت أزمة إغلاق النفط انفراجا اليوم بإعلان رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ورئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد والعمل على استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن توضع إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط ببيانيْ رئيسيْ المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مشددةً على ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة وعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الإشراف الحصري للمؤسسة، كما جددت دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية