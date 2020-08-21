حسني بي: بعد مبادرة “السراج وعقيلة” الدولار يمكن أن يهبط إلى أقل من 3 دينار

قال رجل الأعمال “حسني بي” إنه وبعد إطلاق مبادرة “السراج وعقيلة صالح” اليوم الجمعة بوقف إطلاق النار، ومباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا ومصر؛ فإن سعر صرف الدولار يمكن أن يهبط إلى أقل من 3 دينار للدولار الواحد.



وأضاف أنه في حال إعادة فتح المنشآت النفطية واستئناف إنتاج وتصدير النفط، وفتح منظومة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي على فروع المصارف في شرق البلاد، فإنه بالإمكان الوصول بسعر صرف الدولار إلى أقل من ثلاثة دينارات وتقوية القوة الشرائية للدينار الليبي بنسبة 85%.



وأكد “حسني بي” أن الحل في ليبيا لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه يكمن في توحيد الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض، وإلغاء الدعم على المحروقات والكهرباء واستبداله بدفع علاوة الأطفال والزوجة وفتح المقاصة المصرفية على الشرق الليبي حتى تتوفر السيولة والتداول بين الليبيين وفتح تصدير النفط بدون قيد أو شرط وإخراج النفط من المناكفات السياسية.

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