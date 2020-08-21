“بومطاري وشكشك” يعقدان اجتماعا بإسطنبول مع شركات تركية لعودة استئناف عملها بقطاع الكهرباء

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الجمعة اجتماعا بإسطنبول، مع الشركات التركية التي لديها تعاقدات متوقفة في ليبيا، وذلك بحضور وزير المالية المفوض “فرج أبومطاري” ، والقنصل العام في تركيا “فتحي الشريف” للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع، وسبل استئناف العمل بها بأسرع وقت.

جاء ذلك في إطار متابعة ديوان المحاسبة الليبي لعقود الشركة العامة للكهرباء، وبناء على اجتماع رئيس الديوان مع المجلس الرئاسي ومجلس إدارة الشركة العامة الكهرباء الثلاثاء الماضي.

وفي خلال الاجتماع أبدت الشركات استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق مع شركة “انكا” على تسوية مستخلصات سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في ثلاثة مشاريع مهمة وهي محطة غرب طرابلس، ومحطة مصراتة ومحطة أوباري، بالإضافة إلى الشروع في أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل الشركة.

من جهتها أبدت شركة “جاليك” رغبتها في العمل في ليبيا وأنها على استعداد للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة مع شركة الكهرباء كما أنها ستساهم في إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين.

من جانبها عرضت شركة اكصا رغبتها في العمل في ليبيا واستعدادها التام لتنفيذ أي عقد يتم تكليفها به.

وأكد “شكشك” خلال الاجتماع أن الديوان لن يمنح أي موافقة في الحاضر أو المستقبل إلا للشركات التي ستتواجد في ليبيا خلال هذه الفترة.

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