الرقابة تكشف تجاوزات “الاتصالات القابضة” ومنها صرف 91 مليون دينار لمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية دون توفر بيانات وإنشاء مكتب بالإمارات دون قرار

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي لعام 2019 والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على نسخة منه، عن وجود تجاوزات مالية وإدارية لشركة الاتصالات القابضة ومنها صرف مبلغ 91 مليون دينار لمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية دون توفر أي بيانات عن العاملين به ولا تحديد أوجه الصرف وكذلك إنشاء مكتب بالإمارات دون وجود ما يفيد قرار إنشاء المكتب وعوائد مصروفاته.



مخالفات إدارية

وذكرت هيئة الرقابة في تقريرها لعام 2019 أنه من بين التجاوزات الإدارية تعديل عضويات أعضاء مجالس الإدارات للشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركات “هاتف ليبيا والاتصالات الدولية والجيل الجديد” بالمخالفة لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2018.



وأضافت أنه من بين التجاوزات عدم تحديد الازداوجية الخاصة بالعاملين ومطابقتها بمنظومة الرقم الوطني، وعدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل وتصديقها من وزارة العمل بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن الهيئة لاحظت عدم وجود تقارير تقييم كفاءة الأداء بالملفات الوظيفية لكافة العاملين، والتعاقد مع عدد من العاملين بمؤهلات علمية صادرة عن جهات خاصة داخل الدولة وخارجها بالمخالفة لأحكام قرار الحكومة لسنة 2013.



وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن إدارة الشركة القابضة قامت بإنشاء مكتب بدولة الإمارات تحت اسم “مكتب دبي”، دون وجود ما يفيد قرار إنشاء المكتب وعوائد مصروفاته، بحجة وجود المستندات بحوزة رئيس مجلس إدارة الشركة.



تجاوزات بالملايين

وجاء في تقرير الهيئة أنها لاحظت التأخر في إعداد الميزانية المجمعة للشركة وعدم القيام بإعداد لائحة مالية معتمدة وعدم إقفال العهد المالية لسنوات سابقة، وكذلك عدم إجراء المطابقة للحسابات المصرفية للشركات التابعة.



وأضافت أن هناك عدم وضوح الوضع الحالي للاستثمارات والعوائد المالية للشركة، وعدم تسوية الالتزامات القائمة على الشركة البالغ قيمتها 300 مليون دينار، وعدم تسوية صكوك معلقة ظاهرة بمذكرة التسوية بمصرف الجمهورية وكالة البريد بقيمة تقارب 849 مليون دينار.



وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن قيام الشركة بصرف مبلغ 91 مليون دينار لمكتبها بالمنطقة الشرقية دون توفر أي بيانات عن العاملين بالمكتب ولا المستندات الدالة على أوجه صرف المبلغ، ولا الحسابات المصرفية للمنطقة.



مكافآت دون نشاط



وبحسب تقرير هيئة الرقابة فإن الشركة صرفت مكافأة مالية لرئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات بالرغم من عدم وجود أي نشاط لها منذ تأسيسها، كما أنها قامت بصرف مكافأة مالية للجنة التنفيذية المكلفة بالإشراف على مشروع الجيل القادم بالرغم من عدم اكتمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

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