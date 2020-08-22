“العقوري”: اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لاستئناف الحوار وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب بطبرق “يوسف العقوري” اليوم السبت إن اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد.



وأكد “العقوري” بأن مجلس النواب بطبرق ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنية بالملف الليبي من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية، مضيفا أن مجلس النواب يدعم عمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لدعم عودة الاستقرار إلى البلاد.



وكان رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد أصدرا بيانيْن منفصليْن أمس الجمعة أكدا من خلالهما التوافق على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

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