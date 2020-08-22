استمرار سرقة الخطوط الكهربائية .. والشركة العامة للكهرباء تخلي مسؤوليتها من حدوث الانقطاعات نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها لازالت تعاني من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى تعرض خط المشتل “2” من 30 سوق الثلاثاء المجرورة بمنطقة ماجر بزليتن للسرقة أمس الجمعة لمسافة تقدر بحوالي 2700 متر.



وأكدت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية والخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة جراء تلك الجرائم المتكررة وشبه اليومية.



وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس عن قيام مجموعة من اللصوص المجرمين بالاعتداء على خط الخزان تفريعة فلاح محطة 30 سوق الخميس وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 600 متر، إضافة إلى سرقة جزء من معدات ضغط منخفض وسرقة “بسبار نحاس” من محطة الأسلاك بدائرة توزيع الكريمية.



وطالبت الشركة العامة للكهرباء بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي انتشرت في البلاد من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من المعاناة اليومية للمواطن.

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