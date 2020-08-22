جهاز النهر الصناعي يوضح سبب تأخر وصول المياه إلى طرابلس

قال مسؤول بمنظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي إن سبب تأخر وصول المياه إلى العاصمة طرابلس هو نتيجة تذبذب الجهد بالتيار الكهربائي وحدوث فصل متكرر للمضخات الرئيسية بمحطات الضخ بحقول الآبار.



وأكد المسؤول بالجهاز أن الفنيين بالشركة العامة للكهرباء عملوا مساء الأمس على إصلاح الخلل، مضيفا أن أعمال التشغيل وضخ المياه تسير الآن بشكل جيد ومن المتوقع وصول المياه إلى مدينة طرابلس مع نهاية اليوم السبت.

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