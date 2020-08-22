المسماري ينفي رفض “حفتر” لمبادرة عقيلة صالح والسرّاج

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق “أحمد المسماري” التصريحات المنسوبة إليه بشأن رفض المشير “خليفة حفتر” مبادرة رئيسيْ المجلس الرئاسي ومجلس النواب بطبرق “السراج وعقيلة صالح”.



وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت تصريحات منسوبة لـ”المسماري” بأن القائد العام للقوات المسلحة شرق البلاد “خليفة حفتر” رفض مبادرة “عقيلة صالح والسراج” معتبرا إياها “خيانة لدماء الشهداء”، الأمر الذي نفاهُ “المسماري” نفيا قاطعا مؤكدا بأنه لم يصدر منهم حتى الآن أي بيان بالخصوص.



وأصدر رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بيانيْن منفصليْن أمس الجمعة أكدا فيهما التوافق على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

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