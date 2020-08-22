الوطنية للنفط ترحب بمبادرة وقف النار الداعمة لمقترحها بشأن فتح النفط

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بدعم مبادرة وقف النار لمقترحها بشأن إعادة فتح الموانئ النفطية واسئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد ايراداته في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل لترتيبات سياسية شاملة.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته الجمعة إنها تسعى إلى تأمين سفينة لتقوم بتفريغ خزانات المكثفات في الموانئ للسماح باستمرار إنتاج الغاز وتزويد محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، مؤكدة إرسالها شحنة ديزل إلى بنغازي يوم الأربعاء الماضي لسد حاجة وحدات توليد الكهرباء قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية.
هذا وجددت المؤسسة دعوتها إلى إخلاء جميع المنشآت النفطية من أشكال التواجد العسكري لضمان سلامة عامليها، ولتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والبدء في عمليات تصدير النفط.
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