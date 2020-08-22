الوطنية للنفط ترحب بمبادرة وقف النار الداعمة لمقترحها بشأن فتح النفط

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بدعم مبادرة وقف النار لمقترحها بشأن إعادة فتح الموانئ النفطية واسئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد ايراداته في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل لترتيبات سياسية شاملة.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته الجمعة إنها تسعى إلى تأمين سفينة لتقوم بتفريغ خزانات المكثفات في الموانئ للسماح باستمرار إنتاج الغاز وتزويد محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، مؤكدة إرسالها شحنة ديزل إلى بنغازي يوم الأربعاء الماضي لسد حاجة وحدات توليد الكهرباء قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية.

هذا وجددت المؤسسة دعوتها إلى إخلاء جميع المنشآت النفطية من أشكال التواجد العسكري لضمان سلامة عامليها، ولتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والبدء في عمليات تصدير النفط.

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