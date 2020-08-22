شركات الكهرباء التركية مستعدة للعودة إلى ليبيا في أسرع وقت

أبدت الشركات التركية المتخصصة في مجال الكهرباء استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

جرى ذلك خلال اجتماع أمس الجمعة عقده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع الشركات, وتم فيه الاتفاق مع شركة انكا على تسوية مستخلصات سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في محطة غرب طرابلس ومحطة مصراتة ومحطة أوباري.

بينما أعربت شركة جاليك بدورها عن استعدادها للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة, بالإضافة إلى إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين.

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