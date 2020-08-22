شركات الكهرباء التركية مستعدة للعودة إلى ليبيا في أسرع وقت

أبدت الشركات التركية المتخصصة في مجال الكهرباء استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.
جرى ذلك خلال اجتماع أمس الجمعة عقده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع الشركات, وتم فيه الاتفاق مع شركة انكا على تسوية مستخلصات سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في محطة غرب طرابلس ومحطة مصراتة ومحطة أوباري.
بينما أعربت شركة جاليك بدورها عن استعدادها للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة, بالإضافة إلى إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين.
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