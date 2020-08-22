“تخفيضات جمركية” تخفف التوتر الأميركي الأوروبي

أعلنت الولايات المتحدة رفقة الاتحاد الأوروبي التوصل الى اتفاق صغير مشترك لخفض الرسوم الجمركية على الواردات بالنسبة لعدد محدود من المنتجات من بينها الكركند الأمريكي.

ويأتي هذا الاتفاق دليلا على انحسار التوتر التجاري بين الطرفين في الوقت الذي كان فيه الطرفان قد دخلا في خلاف على خلفية دعم شركات طيران وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية انتقامية على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

وينص الاتفاق على أن يزيل الاتحاد رسوم جمركية تتراوح نسبتها بين 80 بالمئة و12 بالمئة على واردات الكركند، في حين ستقلص الولايات المتحدة بعض رسومها الجمركية على واردات أنواع معينة من الأدوات الزجاجية والسيراميك بالإضافة الى القداحات التي تستخدم لمرة واحدة والوجبات الجاهزة.

يذكر أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة من عدة حكومات أوروبية ومن البرلمان الأوروبي ومن المفترض أن يُنفذ خلال أسابيع.

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