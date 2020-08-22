جهاز النهر الصناعي: بدء العودة التدريجية للمياه للعاصمة طرابلس

أعلن المسئولون بمنظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي ظهر اليوم عن بدء العودة التدريجية للمياه لشبكة مياه العاصمة طرابلس وعدد من المناطق مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق.



وكان مصدر من الجهاز قد أكد أن سبب تأخر وصول المياه إلى العاصمة طرابلس هو نتيجة تذبذب الجهد بالتيار الكهربائي وحدوث فصل متكرر للمضخات الرئيسية بمحطات الضخ بحقول الآبار.

وتشهد العاصمة طرابلس وعدد من مدن المنطقتيْن الغربية والوسطى انقطاعات متكررة للمياه نتيجة انقطاع الكهرباء عن حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

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