“العريبي” يرحب ببيانات وقف إطلاق النار والاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط

أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب بطبرق “عيسى العريبي” بالبيانات الصادرة عن رئيسيْ مجلس النواب والمجلس الرئاسي بإعلان وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد والاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.



وأضاف “العريبي” في بيان له اليوم السبت أن الخطوة المرتقبة القادمة هي بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف، مشدداً على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.



وكان رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد أصدرا بيانيْن منفصليْن أمس الجمعة أكدا فيهما التوافق على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

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