اقتصاد

لبنان.. الطبقة الوسطى تتآكل والفقر يدق الأبواب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعدت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “إسكوا” دراسة أكدت فيها أن نسبة الفقراء من سكان لبنان تضاعفت لتصل إلى 55% في العام الجاري من 28% في العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من 8 إلى 23 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وأضافت اللجنة في دراستها أن الانفجار الهائل الذي حدث في مرفأ بيروت إلى جانب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في لبنان يشلان الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلا من آثار صدمات متداخلة أنهكته وأوصلته إلى مستوى مرتفع في معدلات الفقر غير مسبوق.

وفي السياق ذاته كشفت الدراسة أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون شخص، حسب خط الفقر الأعلى، الأمر الذي يعني تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير بعد انخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان بحسب “إسكوا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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