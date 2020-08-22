رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بالإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي

بنغازي 22 أغسطس 2020 (وال)- أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني السبت، تعليماته بالإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي.

هذا وجاء تعليمات السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة السيد أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء؛ على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط، لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.

وناقش السيد الرئيس مشروع تعبيد طريق بنغازي – جردينة – سلوق، وتجهيزها بالإنارة، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة. (وال- بنغازي) ر ت

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