حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا تتجاوز 10 آلاف حالة .. وهذه تفاصيل الحالات في كل مدينة من المدن الليبية

شهدت ليبيا خلال شهر أغسطس الجاري ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الحالات 10 آلاف حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 180 حالة.



وبحسب إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا حتى يوم أمس الجمعة 10121 حالة، منها 8888 حالة نشطة و1053 حالة شفاء، فيما بلغت حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 180 حالة.



وسُجلت أكثر من نصف عدد الحالات الإجمالية في مدينتيْ طرابلس ومصراتة، بأكثر من ثلاثة آلاف إصابة في العاصمة طرابلس وأكثر من ألفيْ حالة في مدينة مصراتة، تلتهما مدينة سبها التي شهدت أكثر من ألف حالة، وزليتن التي ناهز عدد الحالات فيها 700 حالة.



وهذه قائمة بتفاصيل الحالات بكل مدينة من المدن الليبية بحسب إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض:

طرابلس ….. 3510 ( 3314 نشطة – 183 شفاء – 13 وفاة )

مصراتة ….. 2116 ( 1908 نشطة – 173 شفاء – 35 وفاة )

سبها ….. 1117 ( 739 نشطة – 337 شفاء – 41 وفاة )

زليتن ….. 686 ( 597 نشطة – 79 شفاء – 10 وفاة )

بنغازي ….. 314 ( 253 نشطة – 40 شفاء – 21 وفاة )

وادي الشاطيء ….. 209 ( 202 نشطة – 0 شفاء – 7 وفاة )

الزاوية ….. 186 ( 176 نشطة – 9 شفاء – 1 وفاة )

الخمس ….. 183 ( 172 نشطة – 8 شفاء – 3 وفاة )

جنزور ….. 172 ( 168 نشطة – 3 شفاء – 1 وفاة )

يفرن ….. 156 ( 154 نشطة – 0 شفاء – 2 وفاة )

ترهونة ….. 130 ( 96 نشطة – 31 شفاء – 3 وفاة )

غريان ….. 122 ( 105 نشطة – 13 شفاء – 4 وفاة )

طبرق ….. 113 ( 53 نشطة – 54 شفاء – 6 وفاة )

بني وليد ….. 80 ( 65 نشطة – 13 شفاء – 2 وفاة )

صبراتة ….. 79 ( 52 نشطة – 27 شفاء – 0 وفاة )

الأصابعة ….. 62 ( 62 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الزنتان ….. 56 ( 50 نشطة – 6 شفاء – 0 وفاة )

ظاهر الجبل ….. 52 ( 52 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الغريفة ….. 44 ( 42 نشطة – 0 شفاء – 2 وفاة )

بنت بية ….. 42 ( 39 نشطة – 0 شفاء – 3 وفاة )

مسلاتة ….. 35 ( 27 نشطة – 7 شفاء – 1 وفاة )

صرمان ….. 34 ( 17 نشطة – 17 شفاء – 0 وفاة )

الرجبان ….. 31 ( 31 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

درنة ….. 29 ( 25 نشطة – 4 شفاء – 0 وفاة )

الجفرة ….. 29 ( 23 نشطة – 2 شفاء – 4 وفاة )

اجدابيا ….. 29 ( 22 نشطة – 6 شفاء – 1 وفاة )

تراغن ….. 27 ( 27 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

قصر الأخيار ….. 26 ( 16 نشطة – 10 شفاء – 0 وفاة )

النواحي الأربعة ….. 25 ( 25 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

السواني ….. 24 ( 24 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

البيضاء ….. 24 ( 18 نشطة – 6 شفاء – 0 وفاة )

القلعة ….. 20 ( 13 نشطة – 7 شفاء – 0 وفاة )

جادو ….. 19 ( 19 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

سرت ….. 19 ( 16 نشطة – 0 شفاء – 3 وفاة )

أبو قرين ….. 18 ( 18 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الكفرة ….. 16 ( 16 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

زوارة ….. 16 ( 15 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )

أوباري ….. 16 ( 14 نشطة – 0 شفاء – 2 وفاة )

شحات ….. 16 ( 1 نشطة – 13 شفاء – 2 وفاة )

الماية ….. 14 ( 14 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الرياينة ….. 12 ( 12 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

تمنهنت ….. 12 ( 12 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

القربوللي ….. 12 ( 11 نشطة – 1 شفاء – 0 وفاة )

بن جواد ….. 12 ( 10 نشطة – 0 شفاء – 2 وفاة )

الأبيار ….. 10 ( 10 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الجفارة ….. 10 ( 10 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

نالوت ….. 9 ( 9 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

البوانيس ….. 9 ( 9 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

ككلة ….. 8 ( 8 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

العجيلات ….. 8 ( 7 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )

الكريمية ….. 7 ( 7 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

القواليش ….. 6 ( 6 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

البريقة ….. 6 ( 6 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الساعدية ….. 6 ( 6 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

المرج ….. 6 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 3 وفاة )

مرزق ….. 5 ( 5 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

رقدالين ….. 5 ( 5 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الأبرق ….. 5 ( 5 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

سواني بني آدم ….. 5 ( 5 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

زلطن ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

السائح ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

هراوة ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الشويرف ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الرحيبات ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الحوامد ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

وادي عتبة ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

درج ….. 4 ( 4 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الجميل ….. 4 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )

غدامس ….. 4 ( 1 نشطة – 3 شفاء – 0 وفاة )

قصر بن غشير ….. 3 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

المحروقة ….. 3 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

المعمورة ….. 3 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

العامرية ….. 3 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

تندميرة ….. 3 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

مزدة ….. 3 ( 3 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

باطن الجبل ….. 3 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )

تاجوراء ….. 2 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

سلوق ….. 2 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

كاباو ….. 2 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

سوكنة ….. 2 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

رأس لانوف ….. 2 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

الشقيقة ….. 2 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

العوينات ….. 2 ( 2 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

زلة ….. 1 ( 1 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

العمامرة ….. 1 ( 1 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

غات ….. 1 ( 1 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

القطرون ….. 1 ( 1 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

قبر عون ….. 1 ( 1 نشطة – 0 شفاء – 0 وفاة )

نسمة ….. 1 ( 0 نشطة – 1 شفاء – 0 وفاة )

سمنو ….. 1 ( 0 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )

ابريك ….. 1 ( 0 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )

اخليف ….. 1 ( 0 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )

الفجيج ….. 1 ( 0 نشطة – 0 شفاء – 1 وفاة )





يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية