اقتصاد

مصدر يكشف لـ218 بنود اجتماع عقيلة صالح واتحاد عمال النفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر برلماني في تصريح خاص لقناة “218”، اليوم السبت، عن اجتماع مرتقب صباح غد الأحد الساعة 11:30، سيضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وممثلين عن اتحاد عمال النفط في القبة، لبحث الاستعداد لعودة الإنتاج وتمكين الشركات من أداء عملها ومناقشة دور قطاع النفط في تعزيز الاقتصاد الليبي وتحسينه.

وكان عقيلة صالح قد أجل مساء الثلاثاء الماضي اجتماع مع اتحاد عمال النفط كان من المقرر أن يعقد الأربعاء الماضي قبل أن يحدد له الموعد الجديد وهو غد الأحد في الوقت الذي كان يستعد فيه ممثلون عن الاتحاد للتوجه إلى القبة جاؤوا من مدن بعيدة وعلموا بتأجيل الاجتماع في وقت متأخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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