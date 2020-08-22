الثني يبحث تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم السبت مع وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلف امراجع غيث تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد وتوقف الاقتراض من المصرف المركزي ببنغازي.
ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021، بالتنسيق مع كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، و لاإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.
وأضاف البيان بأن الثني أكد لمراجع غيث على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020، وعمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة لسنة 2021.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة بتقديم الميزانية التقديرية للعام القادم من خلال انتهاء استلام طلبات الميزانية من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
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