الثني يبحث تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم السبت مع وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلف امراجع غيث تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد وتوقف الاقتراض من المصرف المركزي ببنغازي.

ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021، بالتنسيق مع كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، و لاإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.

وأضاف البيان بأن الثني أكد لمراجع غيث على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020، وعمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة لسنة 2021.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة بتقديم الميزانية التقديرية للعام القادم من خلال انتهاء استلام طلبات الميزانية من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

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