قريباً .. فتح أسواق ليبيا أمام المنتجات التونسية

نقلت وكالة الأنباء التونسية “وات” عن عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “إبراهيم الطرابلسي” تأكيداته بأن نتائج الإتصالات الليبية التونسية ترجح فتح السوق الليبية -مطلع الأسبوع المقبل- أمام المنتجات التونسية بعد أن كانت مغلقة على مدار الشهر الماضي.

وأضاف “الطرابلسي”- المكلف بالاشجار المثمرة والتجارة المغاربية، في تصريحه للوكالة -السبت- أن الاتحاد التونسي كثف اتصالاته مع المسؤولين الليبيين لإعادة تحريك عجلة تصدير المُنتج التونسي ضمن رغبة الموردين الليبيين في التزود بهذه المنتجات، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية التي اشترطت ، من قبل التعامل عبر آلية الاعتماد، قررت إمهال المنتجين والمصدرين التونسيين فترة 6 أشهر إضافية، في ظل عدم جاهزية الأرضية المالية للتعامل عبر هذه الآلية.

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