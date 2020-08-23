اقتصاد

قريباً .. فتح أسواق ليبيا أمام المنتجات التونسية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة الأنباء التونسية “وات” عن عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “إبراهيم الطرابلسي” تأكيداته بأن نتائج الإتصالات الليبية التونسية ترجح فتح السوق الليبية -مطلع الأسبوع المقبل- أمام المنتجات التونسية بعد أن كانت مغلقة على مدار الشهر الماضي.

وأضاف “الطرابلسي”- المكلف بالاشجار المثمرة والتجارة المغاربية، في تصريحه للوكالة -السبت- أن الاتحاد التونسي كثف اتصالاته مع المسؤولين الليبيين لإعادة تحريك عجلة تصدير المُنتج التونسي ضمن رغبة الموردين الليبيين في التزود بهذه المنتجات، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية التي اشترطت ، من قبل التعامل عبر آلية الاعتماد، قررت إمهال المنتجين والمصدرين التونسيين فترة 6 أشهر إضافية، في ظل عدم جاهزية الأرضية المالية للتعامل عبر هذه الآلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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