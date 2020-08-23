اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة الليببة من قبل طرفا الصراع من أجل حل الأزمة النفطية ووقف اطلاق النار

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

و أكد الاتحاد في بيانه تأييده لهذا الاتفاق حول المبادئ للوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، مطالبا بضرورة مغادرة جميع المقاتلين و المرتزقة الأجانب الموجودين في البلاد، واستئناف عملية التفاوض في إطار مؤتمر برلين التي تقودها الأمم المتحدة .

تضمن البيان كذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف الاتفاق على نظام عادل وشفاف تتضمن آلية توزيع عائدات النفط وتعزيز حوكمة المؤسسات الاقتصادية و المالية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك