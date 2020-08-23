الاتحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة الليببة من قبل طرفا الصراع من أجل حل الأزمة النفطية ووقف اطلاق النار

رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

و أكد الاتحاد في بيانه تأييده لهذا الاتفاق حول المبادئ للوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، مطالبا بضرورة مغادرة جميع المقاتلين و المرتزقة الأجانب الموجودين في البلاد، واستئناف عملية التفاوض في إطار مؤتمر برلين التي تقودها الأمم المتحدة .

تضمن البيان كذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف الاتفاق على نظام عادل وشفاف تتضمن آلية توزيع عائدات النفط وتعزيز حوكمة المؤسسات الاقتصادية و المالية الليبية.

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