الحديد والصلب تعلن عن تعديل تسعيرة بيع منتجات الشركة

قررت الشركة الوطنية للحديد والصلب اليوم الأحد تعديل مجموعة من الأسعار الخاصة بمنتجاتها، بحسب ما أعلنت الشركة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وأوضحت الشركة في البيان، بأن الأسعار الجديدة للمنتجات النهائية على ظهر الشاحنة غير شاملة للضرائب والرسوم المقررة وفق القرار الأخير.

وتضمن القرار منتجات الدرفلة الطويلة والمسطحة وأسعار خط التقطيع، إضافة إلى سبعة أنواع من لفات الدرفلة المعدة.

ومن المتوقع أن تستمر الشركة في خصم ما نسبته 5% على الكميات المباعة من حديد التسليح التي تصل إلى 2 ألف طن فما فوق في كل مرة، وبحد أقصى خلال 45 يوما.

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