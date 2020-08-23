مصرف الجمهورية يطلق خدمة إلكترونية جديدة

أعلن مصرف الجمهورية عبر منصته الرسمية عن إطلاق خدمة لأجلك وذلك في إطار سعي المصرف المستمر والدؤوب لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية متطلبات زبائنه.

و أوضح المصرف أن هذه الخدمة تتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية، والمتمثلة في تفعيل وإيقاف تفعيل بطاقة الأغراض الشخصية، كما انها تمكن الزبون من الاستعلام عن رصيده والحصول عن كشف حساب له، وتفعيل البطاقة لأّوّل مرة أو عند تجديد صلاحيتها وإيقاف البطاقة في حالة الضياع أو السرقة بالإضافة لخدمات إلكترونية أخرى.

وأهاب المصرف بمن يرغب في تفعيل هذه الخدمة بضرورة زيارة فرعه المصرفي وتعبئة النموذج وإحضار صورة من إثبات الشخصية مصحوباً بالرقم الوطني مشيرا إلى أن سعر الاشتراك في هذه الخدمة يبلغ 25 دينار سنوياً.

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