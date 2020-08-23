فرنسا تؤجل خطتها لإنعاش الاقتصاد

قررت الحكومة الفرنسية تأجيل العرض الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل لخطة الإنعاش الخاصة بها لبضعة أيام وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة غابريال اتال.

وبررت الحكومة هذا التأجيل برغبتها في تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي، وأكد اتال بأن الخطة التي أصبحت جاهزة وسيتم تقديمها في اليوم التالي لبدء العام الدراسي، مؤكدا ضرورة ضمان الظروف التنظيمية المناسبة له أولا فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأشار أتال إلى أن الخطة الاقتصادية سيتم الكشف عنها في الأسبوع الأول من سبتمبر، ويتعين على الحكومة أن تفصّل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، والتي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، في وقت يُخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19.

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