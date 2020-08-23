وزارة العمل تؤكد الإفراج عن أكثر من 100 ألف مرتب

نقلت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق اليوم الأحد عن مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة تعتزم الإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخص من عقود العمل بالقطاعات.
وبينت الوزارة أن العقود التي سيتم صرف مستحقاتها كانت قد أبرمت خلال الأعوام بين 2015 و 2019، ووفقا للمصدر ذاته فإن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل.
كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام والذين لم يتقاضوا مرتباتهم يبلغ نحو 300 ألف شخص.
وبحسب المصدر المسؤول فإن وزارة المالية تحملت عبء مراجعة وتعديل القرارات الصادر أغلبها بالمخالفة خدمة للمواطن وفي السياق ذاته أكد المصدر وجود تعديلات كبيرة على ملف الإفراجات سيتولي مهامها ديوان المحاسبة.
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