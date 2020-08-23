الثني يطلع على دراسة وتصنيف الأرض المُخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازى، إن الرئيس عبدالله الثني إطلع على آخر مُستجدات دراسة وتصنيف الأرض المُخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بمدينة بنغازي، اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة المؤقتة ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي المبروك سلطان ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري.

ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع إصدار وصفة فنية مُعتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة، إضافة إلى دراسة الرُسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لإعتمادها.

وأضاف البيان بأن المشروع يأتي ضمن برنامج إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي شرق البلاد.

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