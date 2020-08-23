الثني يطلع على دراسة وتصنيف الأرض المُخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازى، إن الرئيس عبدالله الثني إطلع على آخر مُستجدات دراسة وتصنيف الأرض المُخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بمدينة بنغازي، اليوم الأحد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة المؤقتة ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي المبروك سلطان ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري.
ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع إصدار وصفة فنية مُعتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة، إضافة إلى دراسة الرُسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لإعتمادها.
وأضاف البيان بأن المشروع يأتي ضمن برنامج إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي شرق البلاد.
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