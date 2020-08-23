المسماري: مبادرة “السراج” هي للتسويق الإعلامي وهناك تحشيدات للهجوم على سرت والجفرة والتقدم نحو الهلال النفطي

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق “أحمد المسماري” في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن مبادرة “السراج” هي للتسويق الإعلامي وهناك تحشيدات للهجوم على مدينتيْ سرت والجفرة وبعد ذلك التقدم نحو الهلال النفطي، وفق قوله.



وأضاف “المسماري” أن هناك فرقاطتيْن تركيتيْن وثلاث سفن وزوارق تتقدم نحو مدينة سرت من البحر في وضع هجومي، كما يتم التحشيد ونقل قوات في خط “الهيشة القداحية زمزم” وكذلك منطقة الوشكة، ويوم الأمس بدأت وحدات بالتوجه نحو غريان والأصابعة ومن ثم توجهت إلى مزدة والقريات، وهذه القوات تنوي الهجوم على سرت والجفرة وبعد ذلك تتقدم نحو الهلال النفطي، وكذلك الهجوم على مرزق وسبها ومدن الجنوب.



وتابع “المسماري” بالقول إنه “كان الأجدى في حال صدقت النوايا بوقف إطلاق النار سحب القوات وإعطاء فرصة للتفاوض، لكن النوايا هي هكذا، والمبادرة هي للتسويق الإعلامي والضحك على الذقون ولذر الرماد في العيون”، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنهم جاهزون للرد علي أي محاولة للهجوم علي تمركزاتهم في سرت والجفرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” ورئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” قد أصدرا بيانيْن منفصليْن يوم الجمعة أكدا فيهما التوافق على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

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