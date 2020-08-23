مالطا تجدد دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لضمان التنمية الاقتصادية للشعب الليبي

التقى نائب رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق ووزير الخارجية طاهر سيالة اليوم الأحد في مالطا مع الرئيس جورج فيلا ووزير الخارجية إيفاريست بارتولو . وركزت المناقشات على آخر التطورات في ليبيا وضرورة ضمان التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لليبيا والشعب الليبي.

وأعرب بارتولو عن دعم مالطا الكامل لإعلاني حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في طبرق بوقف جميع الأنشطة العسكرية في ليبيا على الفور.

وبحسب صحيفة تايمز اوف مالطا ناقش الجانبان الأهمية الحاسمة للحوار بين الليبيين كما تم التأكيد على الدور المهم للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية واحتياجات الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية