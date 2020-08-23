شوارع العاصمة طرابلس تشهد مظاهرات مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد

شهدت شوارع العاصمة طرابلس اليوم الأحد خروج مظاهرات مطالبة بتوفير الخدمات بعد تردي الأوضاع المعيشية للمواطن وللمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.



وخرج المواطنون في عدة مناطق من العاصمة طرابلس وتجمعموا أمام مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة بطرابلس وفي ميدان الجزائر وصولا إلى ميدان الشهداء بقلب العاصمة رافعين شعارات مطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل انعدام أدنى مقومات الحياة من ماء وكهرباء وأزمات في السيولة والوقود والغاز وغيرها.

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