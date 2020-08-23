النواصي تطلق النار على المتظاهرين بطرابلس ضد الفساد

كشف مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية عن اطلاق النار على المتظاهرين ضد الفساد بمدينة طرابلس من قبل قوات النواصي .
و كشف المصدر عن حالة فوضى حدتث بين المتظاهرين و قوات النواصي بطريق الشط بطرابلس أمام فندق المهاري .
كشف مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية عن اطلاق النار على المتظاهرين ضد الفساد بمدينة طرابلس من قبل قوات النواصي .
و كشف المصدر عن حالة فوضى حدتث بين المتظاهرين و قوات النواصي بطريق الشط بطرابلس أمام فندق المهاري .
الطيران االمسلح الليبي مكلف بضرب مدينة مطار مصراتة ومستوع السيارات والشاحنات ـ بقيادة العقيد الليبي عبد الخاالق … اليوم
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