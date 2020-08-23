معالي نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع مدير الشركة الليبية النرويجية للأسمدة آليات التخلص من غاز الأمونيا

بنغازي 23 أغسطس 2020 (وال)- بحث معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، اليوم الأحد، آليات التخلص من مخزون غاز الأمونيا الخطير من خزانات الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو) بمدينة البريقة، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع مدير الشركة التنفيذي الدكتور عوض الصابر البرشة.

وأوضح البرشة، لمعالي نائب رئيس مجلس النواب أن لدى الشركة الخبرة الفنية الكاملة، ومنظومات التبريد التي تعمل بكفاءة عالية، والفنيين الأكفاء المدربين على آليات التشغيل والحماية والمتابعة والصيانة، لكن مبدأ الحيطة والحذر واجب حيال التعامل مع مخزون غاز الأمونيا الخانق والخطير.

وقال البرشة إن انتشار غاز الأمونيا الخانق، وهو غاز عديم اللون والرائحة، قد يصل في حال انتشاره لقطر دائرة مؤثرة مقدارها ستة كيلومترات، فيما يتعدى الانتشار هذا القطر بناء على عوامل الجو وسرعة الرياح واتجاهها.

وأضاف المدير التنفيذي للشركة أن خطورة غاز الأمونيا لاتقل خطورة عن مكثفات الغاز بشركة سرت، وغيرها من شركات التنقيب والإنتاج للنفط الخام.

وفيما طمأن الجميع بأن كافة الأمور التشغيلية والتخزينية للغاز تحت السيطرة، إلا أن البرشة أكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للتخلص من هذا المخزون عبر فتح خطوط بحرية لنقل هذه المادة والتخلص منها، منعا لحدوث أي مكروه لاقدر الله.

من جهته، أكد معالي نائب رئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة أنه سيتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالخصوص، وذلك للتنسيق في الحصول على الإذن اللازم للتخلص من هذا المخزون.

وثمن معاليه حرص الشركة على أمن وسلامة المستخدمين والسكان في مدينة البريقة، مشيدا بجهود كافة الشركات النفطية في العمل لأجل الوطن والمواطن. (وال – بنغازي) ا م

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