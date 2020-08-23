رئيس مجلس الوزراء يطلع على دراسة وتصنيف الارض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة ببنغازي

بنغازي 23 أغسطس 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على آخر مستجدات دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بمدينة بنغازي.

وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع.

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد المبروك سلطان، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني السيد عبدالحكيم السلطني، ومدير مكتب العمارة للاستشارات الهندسية السيد عادل الشركسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس ابراهيم الدعباج.

وأطلع المجتمعون السيد الرئيس على إصدار وصفة فنية معتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة.

كما تم خلال الاجتماع دراسة الرسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها.

ويأتي هذا المشروع ضمن إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي. (وال – بنغازي) ا م

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