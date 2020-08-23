رئيس مجلس الوزراء يطلع على دراسة وتصنيف الارض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة ببنغازي

بنغازي 23 أغسطس 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على آخر مستجدات دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بمدينة بنغازي.
وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع.
وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد المبروك سلطان، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني السيد عبدالحكيم السلطني، ومدير مكتب العمارة للاستشارات الهندسية السيد عادل الشركسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس ابراهيم الدعباج.
وأطلع المجتمعون السيد الرئيس على إصدار وصفة فنية معتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة.
كما تم خلال الاجتماع دراسة الرسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها.
ويأتي هذا المشروع ضمن إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي. (وال – بنغازي) ا م
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