مطالب المتظاهرين في سبها بمكافحة الفساد واسقاط بلدي المدينة

طالب مجموعة من المتظاهرين ضمن حراك 23 أغسطس في مدينة سبها اليوم الأحد في بمكافحة الفساد واسقاط المجلس البلدي والتسييري احتجاجات على الأوضاع التي آلت إليها المدينة والمنطقة الجنوبية بشكل عام.

وتتزامن التظاهرة في سبها، مع اندلاع الاحتجاجات في العاصمة طرابلس ومدن الغرب ضد الأوضاع التي وصلت لها البلاد مع انعدام الخدمات واستمرار المعاناة لدى المواطنين.

وقال أحد المتظاهرين في سبها لصحيفة صدى الاقتصادية، إن من بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد واسقاط المجلس البلدي والتسييري ورفع الثقة عن المسؤولين الممثلين للمدينة في كافة الحكومات والمجالس التشريعية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن من بين الأهداف التأكيد على المصالحة الوطنية ووقف الحرب وتوفير الخدمات الأساسية مثل الغاز والوقود والكهرباء.

وفي وقت سابق، كشف مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية عن اطلاق النار على المتظاهرين ضد الفساد بمدينة طرابلس من قبل قوات مسلحة تابعة للحكومة وتم تدمير السيارة من قبل المتظاهرين.

وأكد نفس المصدر عن حدوث حالة فوضى بين المتظاهرين و المسلحين بطريق الشط بطرابلس أمام فندق المهاري.

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