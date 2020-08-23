“صنع الله” يناقش مع علي محمود تحديات الشركة النرويجية للأسمدة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” لمناقشة التحديات التي تواجه الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، بسبب توقف إيراداتها نتيجة الايقاف القسري للإنتاج.

ناقش الاجتماع الوضع المالي و دراسة الحلول الممكن تنفيذها لانقاذ الشركة و عامليها نتيجة توقف نشاطها بسبب الحصار المفروض على قطاع النفط و الاثار السلبية الوخيمة على الشركة على الصعيدين الحالي و المستقبلي

تناول الاجتماع كيفية تحقيق معدلات إنتاج عالية في حال فك الحصار النفطي و بما يكفل تحقيق عوائد مالية يمكن من خلالها إستمرار الشراكة وتحقيق المستهدفات.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم الدعم اللازم للشركة لتتمكن من تجاوز تعثرها و الطلب من الجهات المغلقة فك الحصار الظالم و رفع ايديهم عن قطاع النفط و منشآته و ذلك لاستئناف عمليات الإنتاج في اقرب وقت ممكن .

كما تناول الاجتماع التأكيد على أهمية وضرورة الاحتفاظ بكامل حقول الدولة الليبية في إدارة شركاتها، وتشجيع الاستثمار.

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